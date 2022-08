Cuando todos pensaban que Ignacio Baladán estaba cerca de llegar al altar tras encontrar el amor, su actual pareja, Natalia Segura, puso paños fríos y aclaró que aún falta mucho para contraer matrimonio con el chico reality.

Un equipo de “Magaly Tv: La Firme” se comunicó con la joven colombiana poco después que el integrante de “Esto es Guerra” le entregó un anillo para pedirle que sea su novia.

“(¿Se van a casar?) O sea, él me pidió noviazgo nomás. (…) Digamos que uno de mis sueños es casarme y yo no estoy diciendo que yo me voy a sacar con Ignacio ahora, porque eso no lo sabemos ni él ni yo”, precisó la influencer conocida como ‘La Segura’.

Para Natalia, dar ese paso importante en su vida implica estar enamorada y ella aún no sentiría amor por Baladán. “Yo amaría casarme con el hombre que amo, en este momento ‘Nachito’ y yo no nos decimos te amo”, acotó.

Ignacio Baladán sorprendió a sus seguidores al preparar una romántica sorpresa para su pareja, a quien le entregó un anillo para pedirle que sea su novia. En las imágenes se ve cómo el ‘Chocolatero’ no puede evitar emocionarse hasta las lágrimas al formalizar su relación.

