La cantante chilena Myriam Hernández, que recibirá este año el Premio a la Excelencia Musical que otorga la Academia Latina de la Grabación, iniciará en Nueva York el próximo 7 de octubre la que describe como la gira más extensa de su carrera en Estados Unidos, donde ofrecerá 20 conciertos.

Hernández comenzará su gira “Mi paraíso” en la localidad de Westbury (Long Island) en Nueva York, y continuará con Nueva Jersey y Connecticut, para concluirla el 13 de noviembre en Carolina del Norte, de acuerdo con un comunicado de prensa.

La Academia Latina de la Grabación informó este jueves que Hernández, la española Rosario Flores, la brasileña Rita Lee, la argentina Amanda Miguel y el venezolano Yordano recibirán el reconocimiento durante una ceremonia privada el 16 de noviembre en Las Vegas.

Hernández, con tres décadas de trayectoria, es la primera artista chilena en recibir este premio, que se concede a “intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones de sobresaliente valor artístico a la música latina” .

“Estoy emocionada y agradecida de recibir este premio tan importante y significativo en mi carrera. Esta distinción me hace recordar muchos momentos de mi carrera, donde siempre he sido consecuente con mi estilo y pasión que es cantarle al amor. Quiero agradecer al público incondicional que siempre me ha brindado su apoyo”, indicó en el comunicado en que anunció su próxima gira.

En ese mismo evento, el compositor y productor español Manolo Díaz, el saxofonista y clarinetista cubano Paquito D’Rivera y el bajista mexicano Abraham Laboriel recibirán el Premio del Consejo Directivo.

La gira de la intérprete de éxitos como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro”, “Herida” o “He vuelto por ti”, entre otras, llegará además a Pensilvania, Rhode Island, Maryland, Florida, Texas, Luisiana, Georgia y Carolina del Norte, para interpretar aquellos temas que el público hizo suyos así como nuevas composiciones.

La chilena recorre en este momento América Latina presentando su nuevo álbum “Sinergia”. (Fuente: EFE)

VIDEO RECOMENDADO:

La lista de canciones que la cantante colombiana, Shakira, dedicó a sus exparejas

Las canciones de Shakira están llenas de referencias a sus relaciones sentimentales, desde sus primeros novios hasta el último, Gerard Piqué, a quién también le habría dedicado unas líneas alusivas a su supuesta infidelidad. En este video haremos un repaso a los himnos románticos de la cantante colombiana y a quiénes iban dirigidos.