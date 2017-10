SOJA regresa a Lima en el marco de su gira “Poetry in Motion Tour 2017”

Soldiers of Jah Army, la agrupación de dub, rock & reggae proveniente de Virginia, Estados Unidos, más conocida como SOJA, llega a Lima como parte de la gira promocional de su nueva producción discográfica, “Poetry in Motion”. Solo cinco países de la región forman parte del tour y el Perú ya es uno de los destinos favoritos de una de las bandas emblemáticas del género.

SOJA se presentará este viernes 17 de noviembre en el C. C. Barranco Arena, junto a las bandas nacionales Laguna Pai y Temple Sour.

Formada en 1997, SOJA es hoy una de las mejores bandas de reggae del momento. Nominados a Mejor Disco Reggae del año en los premios Grammy 2015 y 2016, con más de siete millones de seguidores en redes sociales y 300 millones de vistas en youtube, su más reciente álbum “Poetry in Motion” busca volver a sus orígenes, veinte años atrás, para lograr la misma sinceridad y magia colaborativa que los caracteriza. En los últimos meses ya han lanzado tres singles de su nueva producción: “Bad News”, “More” y “Fire in the Sky”.

“Poetry in Motion”, su octavo disco de estudio, será lanzado en todo el mundo este 27 de octubre. Conocidos por fusionar reggae con música latina, rock, go-go y hip hop, hoy son una de las bandas más influyentes del género. Conformada por Jacob Hemphill, Bobby Lee, Ryan Berty, Kenny Bongos, Patrick O’Shea, Hellman Escorcia, Rafael Rodríguez y Trevor Young, el nombre de la banda, Soldiers of Jah Army, está inspirada en la canción “Recruiting Soldiers” de Peter Tosh.

Próximo mes! Brasil Uruguay Argentina Chile Perú Colombia México Entradas / Bilhetes › https://t.co/wb5VMo5u7V pic.twitter.com/TX8HKUiIGn — SOJA (@SOJALive) 6 de octubre de 2017

Jacob Hemphill, vocalista y compositor de SOJA, ha explicado en más de una oportunidad que su objetivo como banda es compartir la idea de “defender la raza humana y mejorar el mundo en el tiempo limitado que tenemos”. Asimismo su última producción discográfica “Amid The Noise And Haste” (2014) representa “la reconexión de las personas con el poder que tienen dentro de ellos, haciendo que se vuelvan a enamorar de la vida”.

Algunos de sus discos anteriores como “Get Wiser” (2007), “Born in Babylon” (2009), “Strength to Survive” (2012), han sido éxitos absolutos de la música reggae contemporánea y han debutado en el Top 10 de iTunes. La mayoría de sus canciones transmiten ideas como la hermandad, el bien común, el amor, siendo entre éstas las más representativas “She still loves me”, “You and Me”, “Losing my mind”, éxitos reconocibles de la banda.

SOJA regresa a nuestro país con su mensaje de paz y amor para cautivar a su gran legión de fanáticos con los temas de su nuevo álbum “Poetry in Motion”, este viernes 17 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco Arena: Av. Catalino Miranda 154, Barranco, acompañados por dos de las bandas de reggae nacional más aclamadas: Laguna Pai y Temple Sour. Preventa de entradas hasta este 31 de octubre en Joinnus.