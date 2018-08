Michael Jackson: publican inédito videoclip en YouTube

¡Inmortal! A nueve años de su muerte, el cantante Michael Jackson estrenó un nuevo videoclip. El pasado 3 de agosto, el canal oficial de YouTube de la desaparecida leyenda del pop publicó el video del tema ‘Behind the Mask’.

Michael Jackson grabó ‘Behind the Mask’ para su álbum ‘Thriller’ en 1982 e iba a compartir producción con otros éxitos como ‘Beat It’, ‘Billie Jean’, ‘Human Nature’, ‘Baby Be Mine’ y ‘Wanna Be Startin ‘Somethin’.

Sin embargo, las batallas legales con los autores de la versión original, la banda japonesa Yellow Magic Orchestra, no permitieron incluirla en el álbum.

El tema formó parte del álbum póstumo del ‘Rey del pop’. El inicio del proyecto para esta canción protagonizada por miles de fans de Michael Jackson, quienes provenían de 103 países, se publicó en 2011.

El video musical publicado en la cuenta oficial de Michael Jackson en YouTube ya cuenta con más de 3 millones de vistas y casi 200 mil reacciones a favor del videoclip musical. Además, los comentarios destacan la versatilidad del videoclip.

DATO

En España se presentará el espectáculo musical ‘Michael Jackson. I want u back’, que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre en el auditorio del Palacio de Congresos El Greco de Toledo.