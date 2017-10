YouTube: Percy Céspedez sorprende con este emotivo video sobre el aborto

El productor audiovisual Percy Céspedez se une al talento musical de Cómplices Eternos para dar vida a “Grito dentro de ti”, sencillo de la banda peruana que por primer vez toca el siempre polémico y difícil tema del aborto; pero bajo una nueva perspectiva que nos envuelve y nos invita a pensar sobre una realidad de nuestro país.

#GritoDentroDeTi, video que ya sobrepasó las 100 mil vistas en Facebook en menos de 24 horas cuenta la historia de una chica que al descubrir su inesperado embarazo se encuentra en la encrucijada de abortar o no.

“Ella se siente juzgada por la sociedad y mientras recorre las calles se encuentra con situaciones que la hacen sentir aún mas culpable. De pronto su propia conciencia la confronta de manera surrealista pidiéndole una ultima oportunidad para el niño. Es mi tercer video clip en formato Short Film y estoy muy orgulloso con el resultado cinematográfico y emocional del video”, dice el reconocido director nacional.

Esta nueva obra de Céspedez fue grabada íntegramente en Estados Unidos; con participación de actores norteamericanos y está narrada con un sublime lenguaje audiovisual, que contrasta con el mensaje que la letra encierra.

La banda Cómplices Eternos, quienes anteriormente han compartido un dueto con Claudio Valenzuela de la banda chilena Lucybell y lanzaron un cover de Soda Stereo fusionado con “Just Like Heaven” de The Cure (aprobado por el mismo Roberth Smith), regresan con fuerza con esta emotiva producción que pone sobre la mesa un tema muy sensible de nuestra coyuntura social actual.

“Es quizás la canción más sentida de este disco, no busca juzgar ninguna decisión, tampoco habla de un desenlace específico, simplemente se pronuncia sobre un tema actual y muy delicado. Invoca a una reflexión sobre el tema, los prejuicio sociales y la autonomía de las decisiones personales”, señalaron los integrantes de Cómplices Eternos.