YouTube: Marco Romero lanza versión salsa de este tema en honor a la blanquiroja

Marco Romero, quien creo una de las canciones más coreadas de la última década, un himno que será escuchado en medio de la gran expectativa por la posible clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018, regresa con una nueva y potente versión de este tema.

“Porque yo creo en ti” esta vez ha sido relanzada en versión salsa interpretado junto al cantante de la orquesta N’Klabe, Jair Anibal Lopéz, con quien se puede observar la química y el sabor que le aplican a esta nueva propuesta musical.

“La salsa es un ritmo que me gusta mucho, mi madre lo cantó y siempre está en mis posibilidades musicales, conversé con Jair Anibal López, hijo del gran músico timbalero y le dije que me gustaría hacer esta versión, él me comentó que la quería cantar conmigo y la quería producir, así nace esta versión para que la gente no sólo la coree y la festeje, si no que también la baile en las fiestas que quieran… Porque yo creo en ti hoy puede estar en cualquier versión y espero así sea…”, indicó Marco Romero sobre la canción que ya está en YouTube.

Marco alista el lanzamiento de un nuevo tema para el mes de noviembre. Escucha aquí el tema: