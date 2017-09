YouTube: Javier Lobatón y su pegajoso reggaetón dedicado a la blanquirroja

Con alma, corazón y mucho flow, Javier Lobatón lanzó el pegajoso reggaetón dedicado a la selección peruana de fútbol: “Vamos peruanos sí se puede”, a puertas del enfrentamiento ante Argentina y Colombia, pues sus buenos resultados nos pondría cerca de lograr la hazaña de llegar al Mundial de Rusia 2018.

“Amo al Perú con todo mi corazón. ‘Vamos peruanos sí se puede’ habla de dejar todo lo malo atrás, futbolísticamente hablando. Ya basta de las malas rachas, de no ir a Mundial. Este homenaje a los muchachos es un granito más para alcanzar ese objetivo llamando Rusia 2018”, declaró Javier Lobatón sobre su nuevo tema en honor a la blanquirroja.

Parte de la letra de este reggaetón creado con Dj. Mínimo dice: “yo me voy por tierra, yo me voy por aire, yo me voy por mar. Yo al Mundial voy a llegar. ¡Vamos peruanos sí se puede! ¡Esto es fiesta! Y la Costa, Sierra y Selva, no importa si eres mesero o gerente, obrero o presiente, extranjeros y peruanos… ¡Una sola fuerza!”.

Finalmente, el popular “negro de oro” indicó que dejó de un lado las clásicas canciones criollas en homenaje a la bicolor porque quería dar algo más novedoso y que sea más festivo.

“Elegimos el reggaetón por estar de moda y ya que es un género que sé que le gusta a los seleccionados. Ya había compuesto en versión criolla mi tema ‘Nadie nos debe parar’ hace un par de años atrás (…) esta vez quise variar”, sostuvo el criollo.