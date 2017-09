YouTube: Green Day estrena el videoclip de "Too dumb to die"

La icónica banda de punk rock, Green Day, llegará a nuestra capital este 15 de noviembre para presentarse en el Estadio Nacional en el marco de su gira “Revolution Radio World Tour”. Aún quedan entradas en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.

Recientemente la banda publicó el nuevo videoclip de “Too dumb too die”, single que forma parte de su última producción discográfica “Revolution Radio” la cual fue lanzada este año y que le da nombre a esta nueva gira.

Green Day llega a Lima gracias a Move Concerts Perú, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región, encargados de conciertos como Metallica, Linkin Park, The Offspring, The Cure, Alice In Chains, The Adicts, entre otros.

Las entradas para el concierto de Green Day aun se encuentran a la venta en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro.

Precios:

Campo: s/ 325

Oriente: s/ 175

Lateral Sur: s/ 143