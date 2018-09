The Black Eyed Peas lanzó nuevo video con fuerte crítica a políticas migratorias en EE.UU.

Tras anunciar su regreso a las salas de grabación luego de 8 años de ausencia, la agrupación estadounidense The Black Eyed Peas lanzó el videoclip de su nuevo tema “Big Love”.

Mediante este video, la banda alzó su voz de protesta contra la separación de familias inmigrantes realizado por el gobierno de Estados Unidos en la frontera con México, y la violencia por armas de fuego que se vive en el país.

En la primera parte del videoclip, los miembros de la banda will.i.am y Taboo, que encarnan a un maestro y a un profesor de gimnasia respectivamente, reciben disparos junto a varios estudiantes, mientras que otros adolescentes buscan cobijo. Apl.de.ap, otro integrante del grupo, encarna en el clip a un agente de la policía.

Eso no es todo, en la segunda parte, la agrupación estadounidense muestra imágenes de agentes del orden deteniendo a familias de inmigrantes cruzando la frontera, y cómo sus miembros son separados y recluidos en celdas.

Al final del videoclip de The Black Eyed Peas se puede leer la frase: “A las familias le quitan sus hijos, pero no quitan las armas a los niños. Alza la voz por quienes no pueden hacerlo. Vota”.

“En un momento en que nuestro gobierno puede alejar a los niños de sus padres, pero no puede quitarles las pistolas a los niños, todos debemos expresar nuestra opinión. Todos necesitamos ‘Big Love’”, escribió la agrupación en su Instagram.

Cabe señalar que las ganancias que obtenga la canción, según un comunicado del grupo, irán a March for Our Lives, el movimiento que surgió tras la matanza de 17 personas en una escuela secundaria de Parkland, Florida, y la fundación Families Belong Together, entidad que lucha contra la cruel política de separación familiar.

Asimismo, el tema “Big Love” aparecerá en el nuevo álbum de The Black Eyed Peas, titulado “Masters of the Sun”, que se lanzará el próximo 12 de octubre. Este será su primer disco desde “The Beginning” (2010).