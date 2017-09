We Are One Tour Perú: conoce qué bandas estarán presentes en el festival de punk

We Are One Tour regresa este 13 de octubre y en su segunda edición trae lo mejor del punk mundial a Lima, lo que sin duda será una fiesta inolvidable para los amantes del género.

Llega desde California y por primera vez en la capital, Face to Face, banda punk legendaria con más de 26 años de carrera, de popularidad mundial lograda con sus más de 10 discos publicados, siendo el más reciente “Protection”, del año 2016.

Además, desde Orange County CA, Ignite banda hardcore punk, regresa a Lima para llenarnos de adrenalina con más de 20 años de carrera musical. Asimismo, se suman a esta alineación, Much the Same desde Chicago, The Fullblast con el mejor punk melódico desde Canadá y desde Australia The Decline.

Cabe resaltar que el We Are One es un festival que recorre todo Latinoamérica con las mejores bandas punk en la actualidad. Sin lugar a dudas un cartel de talla mundial en nuestro país y una fiesta de principio a fin.

La organización del evento se lleva a cabo en sociedad con las productoras 511 Underground y PMC Shows, empresas ya consolidadas en el medio local con más de 20 shows internacionales cada una en su haber.

Este imperdible evento se llevará a cabo el viernes 13 de octubre en la discoteca Mangos de Lince y las entradas pueden ser adquiridas a desde S/. 110.00 en:

Joinnus

Tienda Wicked: Centro Comercial Cantuarias #140, tienda 114 – 18 – Miraflores

El Grito tienda: Avenida Brasil 1275, segundo piso stand 71-B – Jesús María

Scared Season: Calle 1 con calle Los Andes – Independencia

Infex: Jirón de la Unión 870 tienda 125 , Galería La Gran Vía – Centro de Lima

Para más detalles, ingresa al evento en Facebook