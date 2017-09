Por primera vez la leyenda inglesa quien dio nombre al género Black Metal tocará toda su discografía en Lima este martes 17 de octubre en el C.C. Festival de la Av. Alfonso Ugarte.

Venom llega a Perú con Conrad ‘Cronos’ Lant en el bajo y las vocales, Danny ‘Dante’ Needham en la batería y Stuart ‘La Rage’ Dixon como guitarrista. A la agrupación se le atribuye ser uno de los fundadores del género Black Metal, debido al extremismo en su sonido y canciones.

Además de Lima, Venom también se presentará en Argentina, Brasil y Chile, en lo que será un recorrido por lo mejor de sus más de 30 años de trayectoria. Entre los temas más conocidos se encuentran ‘Welcome to hell’, ‘Black Metal’, ‘Don’t burn the witch’, ‘In league with Satan’, entre otras.

Las entradas ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.