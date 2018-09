¿Amaia Montero se despide de la música? La cantante compartió estos polémicos mensajes

La cantautora española Amaia Montero causó conmoción en Twitter luego de compartir dos polémicos mensajes a través de sus redes sociales en los que, al parecer, se estaría despidiendo de la música.

Actualmente, Amaia Montero se encuentra en plena gira promocionando su último disco “Nacidos para crecer”, cuyo estreno fue en primavera.

En un primer tuit, la cantautora escribió “El juego ha terminado” y sus fans empezaron a sospechar que se trataría de una despedida de su carrera como cantante.

The game is over.