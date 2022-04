Pese a ser el más ovacionado en su categoría, el músico peruano Tony Succar no pudo obtener el premio Grammy en la categoría Mejor álbum tropical latino, premio que se llevó Rubén Blades y la orquesta de Roberto Delgado por “Salswing”.

Tras darse a conocer el ganador, Tony Succar recurrió a sus redes sociales para enviar un sincero mensaje a sus seguidores. Primero agradeció el respaldo de todo el público, para luego asegurar que seguirá trabajando.

“No ganamos mi gente, pero solo quiero agradecer a todos los nominados. Rubén Baldes, Rubén es Rubén. Este es un momento especial. Gente, vamos a seguir disfrutando de la gala. Todavía es temprano, hay muchas cosas por hacer, por gozar”, manifestó Succar.

Tony Succar y su mensaje tras no obtener el Grammy 2022

Cabe señalar que Tony Succar asistió a la gala de entrega de Premios Grammy 2022 acompañado de sus padres, Antonio Francisco y Mimy Succar, y su hermano Kenyi.

Tony Succar se encuentra nominado en la categoría “Mejor álbum tropical latino”, donde competirá contra “Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, “En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico, “Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola y “Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

“Live in Perú” está compuesto por un total de 19 canciones, con una duración de 1 hora con 35 minutos. Entre sus temas destacan versiones de “Billie Jean” (Michael Jackson), “Será que no me amas” (Luis Miguel), “A puro dolor” (Son By Four), “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars, entre otros.

