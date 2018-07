Thee Oh Sees, SUUNS y Yonatan Gat lideran cartel de Festival En Órbita

Nacido en Santiago de Chile y con una reciente edición en Nueva York (EEUU), el Festival En Órbita ha presentado bandas y músicos reconocidos en todo el mundo, tales como The Sonic, Os Mutantes, The Dandy Warhols, Cigarettes After Sex, Lee Ranaldo, Damo Suzuki, Los Mirlos, entre muchos otros. Por primera vez, el destacado evento musical anuncia que llegará a nuestro país el próximo 21 y 22 de noviembre para presentar lo mejor de la música alternativa, con un line-up liderado por Thee Oh Sees, SUUNS y Yonatan Gat.

Se trata de una experiencia ambientada en el mundo espacial de los años 50 y 60, donde se presentará lo mejor de las nuevas tendencias musicales alrededor de un encuentro que reúne a artistas, profesionales y consumidores musicales. Para su edición en Lima, el festival anunció que traerá a la banda liderada por John Dwyer, Thee Oh Sees, la prolífica banda estadounidense originaria de San Francisco que llegará por primera vez a nuestro país para presentar su más reciente trabajo discográfico, Smote Reverser.

Otras bandas que llegarán a Lima para la primera edición del Festival En Órbita serán los canadiense SUUNS, cuyos dos primeros discos debut fueron nominados al premio Polaris, pero que alcanzaron la madurez creativa con su disco Hold/Still, grabado de la mano del productor ganador del Grammy John Congleton; y Yonatan Gat, considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, fundador de Monotonik, quien desde el año 2015 viene dirigiendo sus propias improvisaciones y orquesta, explorando estilos desde la psicodelia brasileña y afrobeat, hasta el free jazz y la vanguardia, cosechando excelente críticas en revistas especializadas en todo el mundo.

El Festival En Órbita aterrizará en nuestro país el 21 y 22 de noviembre, serán dos fechas de música alternativa y de vanguardia, además de otras actividades musicales que serán anunciadas en las próximas semanas. Las entradas, válidas para los dos días del festival y sus actividades, ya están en preventa especial En Órbita a S/. 120 en Joinnus.com hasta agotar stock.

Para la compra de entradas ingresar a AQUÍ.

Precios de entradas:

Preventa En Órbita: S/120 (hasta el 31 de agosto o agotar stock)

Venta regular: S/150 (hasta el 21 de noviembre o agotar stock)

Puerta: S/180