The Offspring saluda a fans peruanos y los invita al Festival Vivo X El Rock 10

The Offspring es una de las bandas más esperadas de la décima edición del Festival Vivo X El Rock. Los creadores de “Come Out And Play” se presentarán en la primera fecha del evento musical, programada para el sábado 19 de mayo en la Avenida de la Peruanidad en Jesús María, con un repertorio de más de 30 años de trayectoria que presentará sus más grandes éxitos.

Noodles, guitarrista fundador y uno de sus rostros más visibles, junto al baterista Pete Parada, fueron los elegidos para anticipar su regreso al Perú a través de un video e invitaron a sus seguidores a ser parte de esta fiesta.

“Hola, soy Noodles, y yo Pete. Somos The Offspring y estaremos en su ciudad el 19 de mayo en Vivo X El Rock. Vengan, únanse a nosotros y apóyennos”, se les escucha decir en el video.

Los creadores de éxitos como “Pretty Fly (For a White Guy)”, “Come Out and Play”, “Self Steem” y “The Kids Aren´t Alright”, regresan al Perú para hacer un repaso por su exitosa trayectoria, que incluyen varios números 1 y más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo, gracias a celebrados álbumes como “Smash”, “Ixnay On The Hombre” y sobre todo “Americana”, que los ayudó a posicionarse por mucho tiempo en la radio.

La décima edición del Festival Vivo X El Rock se realizará los sábados 19 y 26 de mayo próximos. El evento musical más importante del país saldrá a la calle por primera vez en su historia para realizarse en la Avenida de la Peruanidad, en Jesús María, donde se instalarán dos escenarios estelares, mientras que un tercero será instalado en la Concha Acústica del Campo de Marte, donde pasarán 70 bandas, nacionales e internacionales. Las entradas estarán a la venta en Teleticket desde el miércoles 28 de marzo a S/. 99 (pase por un día) y S/. 169 (pase por dos días).

El cartel internacional de esta edición de aniversario será el más variado de todos los ofrecidos por el evento hasta la fecha, ya que no solo se limitará al rock propiamente dicho, sino que apostará por géneros como el metal, electrónica, reggae, fusión y pop, con mucho más presencia que en años anteriores. Asimismo, gran parte de los artistas peruanos que tocarán este año en Vivo X El Rock lo harán por primera vez en su historia, lo cual convierte al festival en una verdadera plataforma de difusión de artistas emergentes y consagrados en nuestro país.

El line up internacional está encabezado por las bandas estadounidenses The Offspring y Deftones. Luego de varios años de espera, Deftones se presentará finalmente en Vivo X El Rock. La banda de “Chino” Moreno y Stephen Carpenter debutará en el Perú como parte de su gira “South America 2018”, que también los llevará por Argentina, Chile y Colombia.

El colombiano Juanes regresa al Perú luego de varios años de ausencia. El creador de “La camisa negra” se presentará por primera vez en el festival a poco de haber editado su más reciente disco “Mis Planes son Amarte”. En tanto, el puertorriqueño Residente, excantante de Calle 13, también debuta en Vixo X El Rock convertido en una de las estrellas más importantes de la música latina. El polémico cantante vuelve al Perú tras recibir el Grammy y Grammy Latino por su homónimo debut solista, que presentará junto a los éxitos de su antigua banda.

Line Up Internacional de artistas:

The Offspring (EEUU)

Juanes (COL)

Deftones (EEUU)

Residente (PR)

Bunbury (ESP)

Zoé (MEX)

Cultura Profética (PR)

Alan Walker (NO)

Mago De Oz (ESP)

Drake Bell (EEUU)

Rata Blanca (ARG)

Vilma Palma E Vampiros (ARG)

Kudai (CL)

Miguel Mateos (ARG)

Attaque 77 (ARG)

Los Cafres (ARG)

Charly Black (JAM)

Porta (ESP)

De La Tierra (ARG)

Tronic (CL)

Don Tetto (COL)

Quicksand (EEUU)

Armored Dawn

Deadly Apples (CA)

Lucybell (CL)

Chico Trujillo (CL)

Line Up Nacional de Artistas:

Mar De Copas

Amén

Río

Libido

Bareto

Raúl Romero

Zen

Pedro Suarez Vértiz: La Banda

Miki González

Daniel F

Tourista

We The Lion

La Mente

Laguna Pai

Kanaku y El Tigre

Chabelos

6 Voltios

Leusemia

Asmereír

Tremolo

TK

Frágil

Campo de Almas

Dolores Delirio

Uchpa

Difonía

Los Mirlos

La Nueva Invasión

Barrio Calavera

La Sarita

Olaya Sound System

Turbopótamos

Diazepunk

Cuchillazo

Cementerio Club

Inyectores

Terreviento

La Inédita

La Lá

Los Outsiders

Alejandro y María Laura

Achkirik

Mundaka

Gala Brié