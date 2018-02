The Kooks en Lima: se agotan entradas de primera zona

Recientemente se confirmó la llegada de la emblemática banda británica The Kooks a nuestra capital para presentarse el próximo 06 de mayo en Domos Art de la Costa Verde, la espectacular recepción por parte de sus seguidores se vio reflejada en la venta de entradas desde su anuncio, a la fecha, se encuentran agotadas las entradas de Campo A.

The Kooks llega por primera vez a Lima celebrando sus primeros 10 años de carrera en su gira llamada “The Best Of The Kooks”, un concierto en donde se explorará lo mejor de su discografía e incluirán temas como “Naive”, “Always Where I Need to Be”, “She Moves in Her Own Way”, “Bad Habit”.

Las entradas para este esperado concierto se pueden adquirir en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro. Aún quedan disponibles entradas en la zona Campo B y cuentan con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

Datos

Lugar: Domos Art

Entradas: Teleticket de Wong y Metro

Campo A : S/ 190

Campo B : S/ 130

*Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket