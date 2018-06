The Kinks planean reunirse 20 años después de su separación

El cantante y líder de la banda británica The Kinks, Ray Davies, ha anunciado que planea volver a grabar y actuar con los antiguos integrantes del grupo, Dave Davis (guitarra) y Mick Avoy (batería), tras más de 20 años de separación.

En una entrevista con el canal británico Channel 4, Davies, de 74 años, explicó que ha vuelto a ensayar en el estudio con su hermano Dave y con Avoy, lo que ha llevado al trío a decidir que van a hacer “un nuevo álbum de The Kinks”. “El problema es que los otros dos miembros, mi hermano y Mick, nunca se llevaron muy bien. Pero he hecho que funcione en el estudio y eso me ha encendido, les he hecho tocar con energía”, señaló el músico, autor de clásicos del rock como “You Really Got Me” y “A Well Respected Man”.

El cantante y compositor indicó que conserva diversos temas que escribió antes de que la banda se disgregara, en 1996, y que considera que este es un “momento apropiado” para grabarlos.

Afirmó además que uno de los impulsos que le ha “inspirado” para volver a reunir al grupo es la última gira de The Rolling Stones, liderados por Mick Jagger, también de 74 años.

“Es inspirador ver cómo lo hacen”, dijo el cantante, que matizó que su regreso al estudio y los escenarios “no estará tan bien organizado” como las giras de The Rolling Stones.

“The Kinks probablemente tocarán en un bar local”, aseguró Davies, que en 1964 formó una banda que ha publicado hasta ahora 24 álbumes de estudio. EFE