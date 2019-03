The Exploited: icónica banda de punk escocés regresa a Lima

La icónica y explosiva banda del hardcore punk escocés 40 años de carrera musical, The Exploited, regresa a la capital limeña luego de 16 años y un preexistente polémico concierto. La segunda visita está programada para el sábado 1 de junio en el Centro Convenciones Festiva, las entradas en preventa especial están a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.

The Exploited, integrada por Wattie Buchan, Wukkie Buchan, Irish Rob y Robbie Davidson, cuenta con 8 discos cargados de esa furia que los ha caracterizado durante todos estos años, tiempo en el que también nacieron una serie de detractores que los tildan de pro nazis, entre otros calificativos y especulaciones.

Pese a la controversial trayectoria de la banda y la hospitalización de su vocalista hace un año atrás, la banda continúa en pie con una gira Sudamericana.

Su próxima presentación pretende cubrir las expectativas de los asistentes, brindando las mejores condiciones para que la banda se reencuentre con su público limeño y reviva esa irreverente llama con temas como Fuck the USA, Don’t blame me y Punks not dead, entre otras.

Precios de entradas (Incluye comisión de ticketera):

Preventa: S/ 137.

Full: S/ 157.

Para mayor información pueden ingresar al siguiente link.