“Tato” lanza video protagonizado por niños con síndrome de down, autismo y asperger

Tato sorprendió hace unos meses a sus seguidores con un material potente, personal y psicodélico rompiendo con los estilos musicales a los que estamos acostumbrados y llegando a la vena del rocanrol.

Su material llamado Tato fue producido por los reconocidos Miguel Angel Chavez y Rafael de La Lama, quien a su vez lo mezcló y masterizó en Kanaku Aldaba Studios.

“Reina eléctrica” es el nombre de su primer y bien logrado videoclip. La canción tiene un mensaje poderoso que logra abarcar de una manera sensible concientizando a muchos sobre un tema que aún en este 2018 no logran comprender.

“La idea de hacer el videoclip de mi canción Reina Eléctrica nace de una reunión que tuve con mi amigo y director Tito Koster. Conversando sobre el concepto del disco, que abarca un estilo de rocanrol antiguo, se nos ocurrió la idea de que el videoclip sea visualmente como una fiesta de promoción de los años 50´s”, indicó Tato.

“Finalmente le comenté que aparte de componer me estaba dedicando a enseñarle música a niños con síndrome de down, autismo y asperger. Él por su lado me contó que entrenaba con un amigo que también tenía síndrome de down. Llegamos a la conclusión que el video tenga como protagonistas a niños con habilidades diferentes”, acotó.

Mira aquí el video: