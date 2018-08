Tarja, la Diosa del metal sinfónico, regresa a Lima

La reconocida vocalista de Finlandia ‘Tarja Turunen’ regresa después de 5 años a Lima – Perú como parte de su gira mundial: “ACT II – Tour 2018”. El concierto será en el Centro de Convenciones Festiva, el martes 4 de septiembre, desde las 9 de la noche.

La bella y talentosa ‘Tarja’, inicia una nueva travesía por América Latina, con shows programados en Argentina, Brasil, México y Perú, para presentar su nuevo material discográfico en vivo de nombre “ACT II” el cual contiene imágenes de sus shows más recientes, “The Brightest Summer 2016 – 2017” y “The Shadow Shows 2016- 2017”, en el Teatro Della Luna de Milán.

‘Turunen’ es una cantante soprano de nacionalidad finlandesa, reconocida por integrar durante 9 años como vocalista del legendario grupo de metal sinfónico “Nighwish”, quien con su prodigiosa voz consolida los mejores discos de la banda como ‘Angels fall first’, ‘Oceanborn’, ‘Wishmaster’, entre otros clásicos hasta el 2005.

Posteriormente, empezó su nueva etapa como solista en el año 2007, con los álbumes como ‘My Winter Storm (2007), What Lies Beneath (2010), Colours in the Dark (2013), The Brightest Voiv (2016), The Shadow Self (2016), llegando a ser nominada a varios premios internacionales.

La exvocalista de Nightwish, se convirtió en una artista muy consolidada logrando la aceptación de sus álbumes de manera inmediata, lo que ha producido que su carrera musical se encuentre actualmente en todo su esplendor. La entrañable relación entre la cantante finesa y sus fans peruanos hicieron posible que regrese al país luego de cinco largos años.

Las entradas ya están a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro, Galerías Brasil, Rivera Tatoo Art y The Coffee House. Asimismo, el costo es de 1ra zona: 230 soles, 2da zona 180 soles y Zona Platinium 300 soles (Contiene ticket de ingreso, credencial, poster especial firmado por TARJA, sorteo de pases M&G).