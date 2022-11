El cantante argentino Paulo Londra se encuentra en un momento feliz de su carrera tras anunciar el estreno de su segundo álbum “Back to the Game”, el cual forma parte de su esperado regreso a la escena musical luego de casi tres años de no poder compartir música con sus fans.

Este proyecto fue intencionalmente diseñado junto con Warner Latina para demostrar la versatilidad de Paulo Londra. El álbum se encuentra disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales.

“Back to the Game” es una representación del regreso del artista argentino a las canchas; es decir, a la escena musical. Este proyecto no solo cuenta con música nueva de Paulo Londra, sino que cuenta con colaboraciones al lado de grandes artistas como Lit Killah, Duki, Feid, Ed Sheeran y más.

Como se sabe, este año Paulo Londra acumula más de 1 billón de streams solamente en Spotify. Su regreso estuvo marcado por el estreno de “Plan A”, el mismo que se posicionó en el segundo lugar del Chart Global de Spotify en tan solo horas desde su lanzamiento, convirtiéndose en la primera canción latina en lograr ese hito por un artista argentino sin colaboración.

Asimismo, Londra también estrenó la muy esperada Bzrp Session #23, tema que se hizo viral antes de su lanzamiento por el gran anhelo que había en la escena musical por la salida de dicho track, y alcanzó nuevamente el puesto #2 en el Chart Global de Spotify.

El artista argentino que comenzó su carrera en batallas de freestyle, se ha dado a conocer por su estilo y cuenta con diversas colaboraciones con artistas internacionales como A Boogie Wit Da Hoodie, Becky G, De La Ghetto, Ed Sheeran, Feid, Timbaland, Travis Barker, entre otros.

