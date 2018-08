Otter: Álvaro Rondón lleva su tour "Alienígena" a Buenos Aires

Luego de lanzar al mercado su disco Alienígena en todas las plataformas digitales y tras sus exitosos conciertos en Chile y Perú, Otter (Alvaro Rondón) continúa llevando su primer álbum de estudio esta vez a Buenos Aires, Argentina, en “Alienígena Tour”, la gira internacional con la que ahora buscará conquistar dicho país.

“Es un gran honor presentarnos por primera vez en Argentina, es un país con una riqueza cultural increíble, tengo un profundo respeto por su industria musical. Alienígena es el resultado de una ardua labor en Europa y Perú, cuando se dio la invitación para seguir presentándolo en el extranjero, fue un orgullo y una satisfacción tremenda”, dijo Otter, a propósito de su primer concierto en Buenos Aires.

“Llevar mi primera producción, mi identidad y mi trabajo representando a mi país con la fusión de nuestra música afroperuana y el house es una gran responsabilidad para cualquier músico peruano”, añadió el cantante.

El álbum

Alienígena, ya disponible en iTunes, Spotify, Tidal, Claro Música y todas las plataformas digitales del mundo, demuestra la versatilidad musical del joven cantante y productor, mezclando ritmos disímiles que van desde el chill out, afro, electrónica, pop y funk, explosiva fusión que continúa su expansión en el competitivo mercado extranjero.

El disco Alienígena cuenta con varias colaboraciones, como la de la reconocida cantante nacional Bartola, quien interpreta junto a Otter ‘Tu voz’, innovadora fusión house-criollo.

Asimismo, el single “Fiesta eterna” cuenta con la participación de Ruby Palomino, en una pegajosa y poderosa canción power pop. Junto a ellas, Coni Lewin, emblemática voz.

del grupo pop Supernova, participa en el single “Dos” como colaboración internacional del álbum.

Además, con motivo del Alienígena Tour, esta producción discográfica se lanzó como una edición limitada en físico a la venta desde el Facebook oficial de Otter, misma que se agotó por completo al poco tiempo de su lanzamiento.

En esta edición limitada, se suma una segunda colaboración internacional: el cantautor y productor brasileño Martchelo, en un remix del single electro – funk “Fiesta en el Planeta Tierra” con arreglos vocales grabados en Londres, Inglaterra. Martchelo, es además voz del tema “The Die is Cast, incluído en el más reciente álbum del mundialmente reconocido proyecto musical de New Age, Enigma, “The Fall of a Rebel Angel”.