One Ok Rock armó la fiesta del J-rock en Lima con eufórico concierto

One Ok Rock, la banda de J-Rock más importante de los últimos años, se presentó en nuestro país el pasado miércoles 27 en Barranco Arena. La esperada presentación de los ídolos japonenes se vivió con mucha potencia.

1,800 fanáticos en un local lleno se congregaron la noche del miércoles para desatar el furor y la alegría que acompañan todas las presentaciones de la potente banda, quienes deleitaron al público explorando las canciones de su más reciente y exitosa producción, Ambitions y también los temas más representativos de sus anteriores producciones.

En una entrevista antes del concierto, el vocalista de la banda, Taka, señaló que están muy interesados en volver al país para conocer los destinos turísticos que les falta por conocer y además agregó que esta es solo la segunda de varias oportunidades de presentarse en nuestro país.

Como se sabe, One Ok Rock llegó a Lima gracias a Move Concerts, empresa que ha estado a cargo de la llegada de artistas como Linkin Park, 30 Seconds to Mars, Metallica, 5 Seconds of Summer entre otros.

Setlist del concierto en Lima

Bombs Away

Taking Off

Clock Strikes

Bedroom Warfare

Bon Voyage

I was King

Wherever You Are

Take What You Want

(Instrumental)

The Beginning

Jaded

Mighty Long Fall

We are

American Girls