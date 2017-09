Nostalgia, color y mucha energía en el regreso de los Pet Shop Boys a Lima

Ocho años después de su primera presentación en Lima, el dúo inglés Pet Shop Boys regresó en el inicio de una primavera fría muy fría, pero que no fue impedimento para que el público disfrutara de un show inolvidable.

Con mucha puntualidad, los Pet Shop Boys se dejaron ver en el anfiteatro del Parque de la Exposición con una impresionante propuesta visual, en el que se proyectaban luces, juegos láser y mucho color.

El concierto inició con el tema ‘Inner Sanctum’, perteneciente a su último disco ‘Super’ (2016) y que, ciertamente, fue el motivo perfecto para volver a Perú luego de varios años.

Si bien ‘The Super Tour’ advertía que muchos de los temas del show serían del último disco, no faltaron los clásicos ‘West End Girls’, ‘New York City Boy’, ‘Home and Dry’, ‘It’s a sin’, entre otros. De igual modo, canciones como ‘The Pop Kids’ o ‘Burn’ pusieron de pie a todos.

En el tramo final, el público se olvidó por completo del frío y se unieron al baile con ‘Go West’. Neil Tennant y Chris Lowe agradecieron a todos por el cariño y jugaron a despedirse, pero aún faltaba más.

‘Domino Dancing’ y ‘Always on my mind’ cerraron un show que, sin duda, quedará grabada en todos los asistentes. Apenas se fueron y ya muchos piden su regreso. Nos queda esperar que la próxima vez no tarden tanto para concretarlo.