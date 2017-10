No te va a gustar: "Explorar y probar nuevos sonidos es lo que nos mantiene activos"

La banda uruguaya No te va a gustar será una de las grandes atracciones en el Festival Cosquin Rock Perú, el próximo 14 de octubre. Emiliano Brancciari, vocalista y guitarrista de la agrupación, conversó con Peru.com a poco de su regreso a nuestro país, donde además presentará su más reciente disco “Suenan las alarmas”.

En entrevista para el portal, el músico dio detalles del último trabajo de NTVG, los recuerdos que le dejó Perú y el momento en el que se encuentra una de las bandas más representativas del rock latinoamericano.

¿Se consideran una banda camaleónica en cuanto a sonidos se refiere?

Totalmente. Hemos acostumbrado a nuestro público a que buscamos el cambio permanentemente, en cuanto al sonido y las influencias. Eso nos mantiene activos y en la búsqueda.

¿La constante exploración tiene que ver únicamente con salir de la zona de confort o va más allá de eso?

En parte sí y también porque nuestro recorrido en la música nos va influenciando todo el tiempo, con todo lo que escuchamos en los viajes y nuestras experiencias.

¿Hay una clave para mantenerse vigente en este género?

Si tengo que decir algo es la búsqueda de la superación artística, de investigar y de tratar de mejorar lo que ya hiciste antes. Me parece que esa es la clave para durar tanto tiempo, además de tener un gran grupo humano.

Han logrado adaptarse muy bien a las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Nos fuimos adaptando y es que también somos un grupo muy heterogéneo en cuanto a edades. Somos 9 y del mayor al menos puede existir 10 años de diferencia. Aprendemos todos de todos. Así nos fuimos adaptando a las nuevas formas de comunicación con el público.

¿Por qué seguir apostando por el CD y el vinilo?

Apreciamos todas las formas de escuchar música. En mi casa escucho viniloS, en el auto pongo el CD y cuando estoy viajando lo escucho de forma digital. Además que el concepto del disco y el orden que presenta nos encanta. Es algo especial.

SUENAN LAS ALARMAS: ROCK E IDENTIDAD

¿Suenan las alarmas es el disco más crítico hasta aquí?

Sí, es un disco con mucha actualidad y que presenta una problemática que traspasa fronteras, sobre todo en estos tiempos de turbulencia en los que vivimos. Gente que vive en otros lugares nos han dicho que se sienten muy identificados con las canciones. Empezamos a trabajar desde el año pasado con dos temas y el resto recién en este año.

¿Uno de los objetivos de este disco es llevar a la reflexión?

Nuestro objetivo es decir lo que pensamos. Decimos lo que sentimos, lo que vemos y lo que nos indigna, después lo que genere en la gente es imposible de proyectar.

En este momento, ¿qué satisfacciones les brinda tener tantos años de carrera al momento de ingresar a un estudio de grabación?

Estamos más confiados, acostumbrados a tocar y grabar juntos. Por otro lado, perdimos el miedo de probar con cualquier cosa, no hay nada que nos asuste en cuanto a investigación sonara. Mientras más años tienes es mucho más fácil.

TANTAS VECES COSQUIN

Ahora se presentarán en el Cosquin Rock, un festival de gran magnitud que los peruanos vivirán por primera vez.

Es el festival más importante de Argentina. La gente de todo el país viaja para ver a sus artistas favoritos. Es buenísimo que se comience a dar en otros países de Sudamérica. Además no solo es un festival de música sino que presenta otras actividades. No habrán entradas, sino más bien pulseras que llevan un chip. Ella te permitirá, además de ingresar al local, utilizarla como especie de tarjeta de débito con la que podrás comprarte algo, hacerte un tatuaje, etc.

¿Es el festival más grande en el que se ha presentado la banda?

La verdad que sí. La última vez que estuvimos cerramos el festival y fue impresionante. Hemos ido ganando espacio, pues empezamos tocando a las 4 de la tarde y ahora cerramos.

Y además, han compartido escenario con varios artistas del cartel.

Sí, hemos compartido festivales con Fito Paez, con los Fabulosos Cadillacs, Illya Kuryaki, Dread Mar I y otros artistas. El cartel está buenísimo.

Hace un par de años que no vienen a Perú, ¿qué recuerdos mantienen de nuestro público?

Cuando hemos venido la pasamos muy bien. La gente es muy respetuosa y cariñosa con nosotros. Nos fuimos con esa idea y regresamos con la misma. Disfrutamos mucho el venir y esperamos que sea cada vez más fluida nuestra presencia.

¿Se han podido influenciar de Perú las veces que han estado aquí?

Hemos venido muy poco en relación a lo que desearíamos. Me parece que los festivales nos van a dar esa experiencia de llevarnos música, escuchar y conocer más artistas.

LO QUE DEBES SABER

No te va a gustar se encuentra se encuentra a bordo de la gira internacional #NTVGSuenanLasAlarmas que ya recorrió Estados Unidos, México, Uruguay y Argentina. En Octubre el tour pasará por los festivales Cosquin Rock Perú (Lima), Cosquín Rock Colombia (Bogotá) y llevará por primera vez a la banda a la ciudad de Cali para regresar nuevamente a México donde brindarán un show exclusivo en el Foro Indie Rocks de CDMX y encabezarán el line up de El Festival en Cuernavaca, Morelos. E

En el Cosquin Rock Perú compartirá escenario con Carajo, Fito Paez, Fabulosos Cadillacs, Residente, Uchpa, La Beriso, Git, Pedro Suarez Vertiz La Banda, Dread Mar I, Autobus, Hammer, Cuchillazo, Carajo, La Mente, Illya Kuryaki And The Valderramas, Pastillas Del Abuelo, Attaque 77, La Sarita, Gaia, Kanaku Y El Tigre, Turbopotamos, We The Lion, Inyectores, La Ficción, Callate Mark Y Tourista.