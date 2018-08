Nick Carter envía saludos a sus fans peruanos a pocos días de llegar a Lima

Luego de su electrizante participación en la última edición de los MTV Video Music Awards al lado de los Backstreet Boys, Nick Carter se tomó un tiempo para grabar un video y saludar a sus seguidores en Perú, con los que se reencontrará el próximo 10 de setiembre en un show muy especial en Barranco Arena, donde el cantante repasará los éxitos de su agrupación y su etapa como solista.

“Hola, Lima-Perú, soy Nick Carter de los Backstreet Boys. Quiero decirles que estaré actuando para ustedes el 10 de setiembre en Lima. Si vienen a verme y ver el espectáculo, las entradas ya están disponibles. Pueden obtener los paquetes VIP y meet & greets en Nickcarter.net. Los veo ahí”, comentó el cantante, que volverá al Perú para presentarse por primera vez en solitario.

El artista volverá a nuestro país como parte de su “South America & Mexico 2018”, gira con la que recorrerá la región interpretando las clásicas canciones de Backstreet Boys, así como los éxitos que logró con nombre propio, como “Do I Have To Cry For You”, “19 In 99”, “Get Over Me”, “I Will Wait”, entre muchas otras, y que fueron parte de sus álbumes como solista “Now or Never” (2002), “I’m Taking Off” (2011) y “All American” (2015).

Nick Carter alcanzó fama al ser parte de los Backstreet Boys, agrupación que formó a mediados de la década de los noventa y con la que –literalmente- se apoderó del mundo a través de sus canciones, que se volvieron himnos adolescentes entre 1996 y 2005, época dorada del grupo, donde se gestaron éxitos como “Everybody (Backstreet’s Back)”, “I Want It That Way”, “Show Me The Meaning Of Being Lonely”, “Quit Playing Games (With My Heart)”, etc.

Aparte de la música, Nick Carter también tuvo éxito como personaje televisivo y actor, participando en series como “8 Simple Rules”, “American Dreams”, entre otras. También fue parte de populares reality junto a sus hermanos y familiares, en donde desnudó su lado más íntimo frente a las cámaras. Asimismo, obtuvo el segundo lugar del célebre programa de baile “Dancing With The Stars”, donde dejó en claro su talento coreográfico.

Las entradas estarán a la venta desde el miércoles 01 de agosto en Teleticket de Wong y Metro a los siguientes precios: CAMPO A (1er piso): S/.199 / CAMPO B (1er piso): S/.149 / MEZZANINE (2do piso): S/.89.