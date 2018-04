Motorama en Lima: todo listo para su esperado regreso

Motorama, la banda más aclamada de la escena rusa, regresa por cuarta vez a Lima, llegan como parte de su tour mundial presentando en esta ocasión su último álbum “Dialogues” que cuenta con su inconfundible sonido indie post punk.

Luego de arrasar exitosamente en diferentes países de toda Europa y Asia, la banda liderada por Vlad Parshin, agotaron sus entradas en su etapa de pre-venta en Lima, ahora solo puedes conseguirlas en Precio Full en los módulos de Teleticket de Wong y Metro. Ellos brindaran un único concierto este jueves 26 de Abril en la Discoteca Coco’s, situada en la Av. Arequipa 1530, Lince.

Motorama conocido por sencillos como “Eyes”, “Alps”, “Ghost”, “Wind In Her Hair” y “To The South”, hacen una mezcla de la estética del new wave con los sonidos post punk. Ellos suelen acompañar sus shows en vivo con efectos visuales hechos por sí mismos con variadas imágenes en blanco y negro que evocan a la nostalgia. Su basta legión de fans se extiende desde la lejana Rusia y cruza los continentes, pasando por Asia y toda América Latina, en especial el enorme bastión de seguidores que tienen en nuestro país.

En esta ocasión el concierto de Motorama contará con el sistema de sonido Line Array y todo el poderío escénico que los caracteriza, además prometen hacer un recorrido por lo mejor de su discografía.

En pocos años, Motorama ha ido capturando a una gran cantidad de seguidores en todo el mundo.

Preventa:

120 soles – General (Agotado)

170 soles – Red Pass (Agotado)

Precio Full:

145 soles – General

190 soles – Red Pass (zona vip, incluye una cerveza + poster)

(Precios incluyen comisión de ticketera)