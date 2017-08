Moenia: "Perú es uno de los primeros países que acogió nuestra música electrónica"

Moenia, la banda electro pop integrada por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alex ‘Midi’ Ortega, vuelve a Lima luego de siete años para ofrecer un imperdible concierto junto a los chilenos de Lucybell.

Peru.com conversó con Jorge Soto, quien contó más detalles del show y el esperado reencuentro con sus fans peruanos.

“Perú es uno de los países de la región que más les gusta la música electrónica. Además, nos pone muy felices el compartir escenario con Lucybell. A ellos los conocimos aquí en México a través de un programa de TV. Aunque ellos son rock alternativo y nosotros pop, teníamos muchas cosas en común como el gusto por The Cure, Joy Division, New Order y varias bandas de los 80. Desde entonces nos llevamos bastante bien”, comentó Soto para el portal.

“Sabemos que no somos la primera banda de música electrónica. Pero por lo menos en México sí somos la primera banda que salió a los medios masivos. Pero de ahí a llevar una bandera, no. Siempre hemos visto la música independientemente de lo que suceda, estemos arriba o abajo. Las denominaciones son grandes espaldarazos, pero nosotros siempre estamos inmersos en nuestro trabajo. Si conecta entre nosotros estamos seguros que pegará en la gente”, añadió el músico.

De otro lado, Jorge Soto marcó distancias con las bandas y músicos que han apostado con el género urbano, abandonando así su esencia.

“Creemos que porque esté de moda el reggueaton, no tenemos por qué hacerlo parte de algo nuestro. Nosotros vamos creciendo como personas y eso se traslada a la música, vas madurando. Siempre estamos integrando cosas de lo que vamos escuchando, son ligeros cambios en realidad casi todo gira dentro del circuito de la música electrónica”, manifestó.

En cuanto a su regreso al Perú, Jorge Soto no ocultó los nervios que presenta la banda, aunque confían en que su prometedor setlist aseguren un gran show y deje a todos satisfechos.

“Siempre hay nervios. Ahora que llegamos a Perú no sabemos cómo nos va a recibir la gente: si están aburridos o quieren escuchar otro tipo de cosas. Pero si la música nos está llevando a Perú, hay que confiar. Eso aminora en algo los nervios y la incertidumbre”, sostuvo.

“Vamos a hacer un setlist grande y la gente va a escoger las rolas que quiere escuchar y está muy parejo. Lo hacemos así para integrar a los fans. Todo el mundo vota por los clásicos. Y claro, habrán sorpresas, como rolas más clavadas. Recuerda que Moenia se puede partir en dos: entre lo muy pop y lo alternativo. Siento que Perú aprecia ambas”, indicó.

De esta manera, Moenia quedó lista para juntarse en el escenario del C.C. Festiva con Lucybell y otras bandas amigas como Rabel y We are the grand, el miércoles 30 de agosto. Prohibido faltar.