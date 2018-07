MDO en Lima: agrupación regresa a Perú con su gira MDO Tour 2018

MDO, agrupación que se convirtió en la segunda evolución del emblemático grupo Menudo en los años 90 alcanzó enorme popularidad en todo el mundo, anuncia su gira de conciertos celebrando sus 20 años de aniversario, motivo por el cual Abel Talamantez, Alexis Grullón, Didier Hernandez, Ashley Ruiz y Pablo Portillo se juntan una vez más para el deleite de su fanaticada.

La agrupación MDO, internacionalmente reconocida por sus éxitos Dame un poco más, Te quise Olvidar, No puedo olvidarme de ti, Sin ti, Me huele a Soledad y entre otros de la época de Menudo como Búscame, Lo que juramos, Me sigue pareciendo frío, yo quiero bailar reggae y muchos más, se refresca con una nueva propuesta musical y regresan a los escenarios presentando “MDO Tour 2018”, que se realizará el 24 de agosto en el CC María Angola.

“Siempre es un placer regresar al Perú, donde nos quieren tanto y se come tan rico. Las fans peruanas siempre nos han hecho sentir como en casa y por eso somos felices de regresar siempre”, comentó un emocionado Didier.

“Esta vez estamos destinando un tiempo especial para quienes puedan comprar tickets VIPS, pues tendrán la posibilidad de acceder a estar con nosotros para conversar y tomarnos las fotos del caso”, añadió.

Las entradas para MDO Tour 2018 ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.