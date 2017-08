Lucybell: "El cariño de los peruanos nos realimenta y nos hace sentir increíble"

Por: Giancarlos Torres. (Instagram: @torresgiancarlos / Twitter: @giancitotorres )

De un tiempo a esta parte se ha vuelto una sana costumbre tener a Lucybell en Lima. Esta vez, la banda chilena llega con su más reciente trabajo “Magnético”, su primer disco después de 4 años y que ha recibido excelentes críticas del público y la prensa de su país.

Peru.com conversó con Claudio Valenzuela, vocalista de Lucybell, quien no ocultó sus deseos de reencontrarse nuevamente con el público peruano. Él dio detalles de Magnético y compartió las sensaciones de sus compañeros Eduardo Cases y Cote Fonsea.

“Fue un proceso bastante largo, nos tomamos el tiempo necesario. Fueron dos años y medio, casi tres para fabricar este disco. Desarrollamos el disco en 2 etapas: la primera con 5 temas y los otros 7 temas los trabajamos a distancia. Fue un proceso interesante, donde tuvimos mucho tiempo para trabajarlo, pensarlo, disfrutarlo y entenderlo. Con el disco tratamos de salir de nuestra zona de confort”, dijo Claudio a través de una llamada telefónica.

Ya estamos en vivo tocando canciones de #Magnético desde Estudios Foncea para @laterceracom. Síguelo en LaTercera.com Una publicación compartida de Lucybell Oficial (@lucybelloficial) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 7:39 PDT

“Estamos con la tecnología a la mano para trabajar de esa forma. El hecho de compartir ideas y poder desarrollarla cada uno en su estudio es algo muy valioso, creo que se puede avanzar muchísimo, sobre todo cuando sabemos cómo sorprendernos a nosotros para luego sorprender al público”, añadió respecto a la distancia que hay entre los tres integrantes, que por cierto, nunca lo vieron como un inconveniente.

Con 26 años de trayectoria, Lucybell tiene muy claro que las cosas no suceden al azar – o por lo menos no todas- y que siempre han trabajado de la forma más profesional para conectar entre ellos y crear sonidos distintos.

“En ocasiones la fluidez es muy importante, la que tiene que ver con la parte intuitiva al momento de crear, pero las cosas tienes que hacer que sucedan. Para ello se requiere trabajo, organización y tiempo. Eso es lo que hemos venido haciendo en estos años”, manifestó el cantante.

Como cualquier banda que promociona un nuevo disco, Lucybell viene recorriendo ciudades en las últimas semanas y pasando varias horas en vuelos de avión. Pese a que para muchos músicos esto resulte “pesado”, Claudio asegura que la banda disfruta mucho de la aventura.

“A nosotros nos encanta salir de gira. Estamos muy emocionados, hemos vivido shows llenos, con gente cantando las canciones nuevas. A nosotros nos encanta tocar. Para nosotros es super importante sentir esta energía increíble, es super vital para un músico”, indicó Claudio, quien luego de pasar por Perú también llegará a México.

Perú, siempre Perú

Para nadie es un secreto que, después de Chile, Perú es uno de los paraderos favoritos de Lucybell. La banda ha venido más de una decena de veces a nuestro país y la respuesta siempre ha sido más que grata. A solo un día para el reencuentro, Claudio Valenzuela no oculta sus deseos de que las horas pasen rápido para que llegue el miércoles.

“Para nosotros es un honor increíble presentar nuestra música en Perú. En lo personal tengo grandes amigos y hermanos en Lima y otras ciudades del país. Existe un respeto y cariño tremendo por la banda que nos realimenta y nos hace sentir increíble”, manifestó.

“Siempre me ha tocado viajar de diferentes formas a Perú, también he estado de vacaciones. Tengo una admiración tremenda por todo el país”, agregó.

En cuanto al show, Lucybell se reunirá con grandes bandas amigas como Rabel, sus compatriotas de We are the grand y los mexicanos de Moenia, este 30 de agosto en el C.C. Festiva. ‘Magnético’ y los éxitos de siempre están asegurados en un sellist de dos horas que dejará satisfechos a todos. Lucybell vuelve a Lima y los fans deben mantener la sana costumbre.