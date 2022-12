Para alegría de sus miles de fanáticos peruanos, LP vuelve a nuestro país este 2023 está vez como parte de una gira por Latinoamérica que también incluye países como Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina y Paraguay.

La empresa productora Artes Perú, que tiene a su cargo el show, confirmó la noticia e indicó está programado para el 20 de febrero en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas yaa están disponibles a través de la página de Teleticket.

La artista estadounidense, continuando con una carrera en ascenso, presentó su sexto y celebrado álbum “Churches” (2021). El primer sencillo del disco, “The One That You Love”, logró generar más de 30 millones de visitas en Youtube y más de 464 millones de escuchas en Spotify, todo un récord.

Su segundo sencillo, “How Low Can You Go”, tiene más de 124 millones de reproducciones en Spotify, más de 8,8 millones de visitas en YouTube y está entre las 3 canciones más añadidas de la radio Triple-A. Este es, sin duda, uno de los discos más reconocidos por el público, luego del exitoso Lost on You (2017).

Como se sabe, LP es una reconocida compositora y creativa que ha escrito varias canciones para otras artistas, entre los que destacan temas como “Love will keep you all night” de Backstreet Boys, “Beautiful People” de Christina Aguilera, “Chers (Drink to that)” de Rihanna, “Red y Pride” de Cher, “Broken Vowde” para The Kooks o “Tear it Down” de Spoon.

En el 2009 decide iniciar su propia carrera como solista y el éxito llegaría con “Lost on You”, tema que da nombre a su cuarto álbum, el más aplaudido de su carrera y el que abrió las puertas a mercados de España y Latinoamérica. El álbum fue tan exitoso que alcanzó más de 500 millones de transmisiones, colocándose como disco de platino en Rusia, Polonia, Grecia, Suiza, Italia, Francia y más.

