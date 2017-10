Liam Gallagher, la voz de Oasis, se presentará en Lima en 2018

Liam Gallagher, estrella máxima del britpop y excantante de Oasis, regresará al Perú para presentar su más reciente disco, “As You Were”, con el que ha logrado la aclamación de la crítica y de sus fans. El concierto será el 27 de marzo del próximo año en la explanada del Parque de la Exposición.

La actual gira mundial del cantante ha llamado mucho la atención del público y de sus seguidores porque incluye algunos éxitos de Oasis que lo convirtieron en uno de los frontman más polémicos y populares del mundo, temas que decidió no interpretar más cuando puso fin a esa agrupación, donde compartía el liderazgo con su hermano Noel Gallagher. Así, canciones como “Rock N’Roll Star”, “D’You Know What I Mean?” y la multiplatino “Wonderwall”, sonarán en Lima.

El cantante inglés regresará el Perú como parte del tour que presenta las canciones de “As You Were”, oficialmente su primer disco como solista. Un álbum que ha cosechado muy buenos comentarios por parte de la prensa y que además ha sido aceptado por sus seguidores. Según las reseñas, este trabajo musical significa un regreso a las raíces de Liam Gallagher y a las canciones de guitarra que tan popular lo hicieron en la década de los noventa.

Liam Gallagher fue confirmado en Lima, para marzo próximo. (Foto: Inmortal Producciones)

Producido por Greg Kurstin, que ha trabajado con Adele, Katty Perry, Red Hot Chili Peppers, Beck y en lo último de Foo Fighters, “As You Were” es un disco de notable herencia Oasis, con un estilo que por momentos nos hace creer que el cantante sigue en su banda matriz. “El objetivo de este disco era no tener ningún objetivo. Es un reflejo de mi vida actual. Aunque eso no sé muy bien qué quiere decir”, comentó hace unos días al diario El País de España.

Su regreso a la música, luego de su aventura con el grupo Beady Eye, también lo ha reconciliado con el pasado, personal y artístico.

“Me encanta mi pasado. No lo rechazo. Lo que digo es que este disco es una jodida proclamación de vivir el momento, el lugar, el ahora. No puedes vivir imaginando tu futuro, si no sabes vivir en el presente. El pasado ha pasado y no puedes cambiarlo. Y nunca pienso en el futuro. Ni en el próximo disco”, detalló Liam Gallagher.

Las entradas para el concierto de Liam Gallgher en la explanada del Parque de la Exposición se venderán, en preventa exclusiva, del 20 al 31 de octubre en Teleticket a los siguiente precios: Campo A: S/. 180 y Campo B: S/. 90 con cualquier medio de pago.