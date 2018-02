Liam Gallagher cantará varios éxitos de Oasis en su concierto en Lima

El buen recibimiento de su debut como solista, “As You Were”, que fue aclamado por la crítica musical el año que pasó, motivó a Liam Gallagher a salir de gira por todo el mundo. Noticia que fue muy bien recibida por sus seguidores por un motivo muy especial: el artista decidió incluir varios de los éxitos con los que Oasis, su primera banda, se hizo famosa a nivel global.

Así, como se ha apreciado en varias fechas de su tour, Liam ha recompensado a sus fanáticos cantando joyas como “Rock ‘n’ Roll Star”, “Live Forever”, “Slide Away” y “Cigarettes & Alcohol”, incluidas en el debut discográfico de los de Manchester, “Definitely Maybe”. También hay espacio para momentos del álbum “(What’s the Story) Morning Glory?”, el LP más exitoso de Oasis, como “Morning Glory”, “Some Might Say” y las más esperada: “Wonderwall”.

Liam Gallagher también cede espacio en su repertorio a canciones del álbum “Be Here Now” y a aquellas canciones que creo para “Beady Eye”, el proyecto musical que dio forma al salir abruptamente de Oasis.

El cantante inglés regresará el Perú como parte del tour que presenta las canciones de “As You Were”, oficialmente su primer disco como solista. Un álbum que ha cosechado muy buenos comentarios por parte de la prensa y que además ha sido aceptado por sus seguidores. Según las reseñas, este trabajo musical significa un regreso a las raíces de Liam Gallagher y a las canciones de guitarra que tan popular lo hicieron en la década de los noventa.

Producido por Greg Kurstin, que ha trabajado con Adele, Katty Perry, Red Hot Chili Peppers, Beck y en lo último de Foo Fighters, “As You Were” es un disco de notable herencia Oasis, con un estilo que por momentos nos hace creer que el cantante sigue en su banda matriz. “El objetivo de este disco era no tener ningún objetivo. Es un reflejo de mi vida actual. Aunque eso no sé muy bien qué quiere decir”, comentó hace unos días al diario El País de España.

Su regreso a la música, luego de su aventura con el grupo Beady Eye, también lo ha reconciliado con el pasado, personal y artístico. “Me encanta mi pasado. No lo rechazo. Lo que digo es que este disco es una jodida proclamación de vivir el momento, el lugar, el ahora. No puedes vivir imaginando tu futuro, si no sabes vivir en el presente. El pasado ha pasado y no puedes cambiarlo. Y nunca pienso en el futuro. Ni en el próximo disco”, detalló Gallagher.

Las entradas para el concierto de Liam Gallgher en la explanada del Parque de la Exposición se venden en Teleticket a los siguiente precios: Campo A: S/. 199 y Campo B: S/. 99 con cualquier medio de pago.