Leslie Grace reivindica el "valor femenino" y dice que queda mucho por hacer

Tras el éxito de sus singles “Duro y Suave” y “Diganle” en nuestro país, la cantante dominicana Leslie Grace estrenó a nivel mundial su nuevo single y video a dúo con la cantante colombiana Farina.

Leslie Grace y Farina lanzaron en las diferentes plataformas musicales y digitales su nueva canción “Lunes a Jueves”, con la cual intentan remarcar el “valor femenino” en tiempos de reinvindicación femenina.

“No queremos que jueguen con nosotras”, señaló Leslie Grace quien nació en New York hace 23 años y radica actualmente en Miami. Considera que en la actualidad se han dado grandes pasos para las mujeres “en este país y en muchos lugares en el mundo” aunque recalca “hay espacio para más”.

Ello también pasa por el mundo de la música, donde reconoce que hace años géneros como la bachata o el reggeatón estaban reservados exclusivamente para los hombres, pero hoy tras los pasos de Becky G, Natti Natasha y Karol G, entre otras se ha podido reducir esa brecha existente en la industria urbana.

“Estamos abriendo esa plataforma a otras mujeres que siguen soñando y que quieren alcanzar lo mismo que nosotras”, dijo a modo de estímulo a todas aquellas que quieran “unirse al movimiento”, uno del que ella empezó a ser parte años atrás, cuando fue bautizada por sus seguidores como “la princesa de la bachata”, porque era la única mujer que había destacado en ese género.

“Yo no me veo como princesa de nada, simplemente estoy haciendo lo que más me gusta hacer, que es música”, comentó, no sin antes precisar que el hecho de ser bautizada con ese nombre “ya es algo bello”.

Leslie Grace fue descubierta a los 16 años por el reconocido productor Sergio George y ha sido nominada tres veces a los Latin Grammy siendo su sueño no tener uno, sino ganar un par de premios.

“Es el sueño de muchos artistas y sé que cuando eso pase va a ser un momento muy lindo ya que podré agradecer a toda la gente que me ha apoyado, que ha apostado por mí y a todos los artistas que han colaborado conmigo”, agregó Leslie quien ya tiene más de 2 millones de views en el video clip que respalda a “Lunes a Jueves” que fue rodado en Medellín, Colombia.

La joven cantante admite sentirse “bendecida por hacer música a esta edad, seguir aprendiendo, y seguir creciendo”.

