Lenny Kravitz llega por primera vez al Perú en marzo de 2019

Lenny Kravitz, uno de los íconos del rock, la moda y el cine estadounidense; y dueño de innumerables hits y números 1, vendrá por primera vez a nuestro país, el 27 de marzo del próximo año, para presentarte en el Jockey Club del Perú, así lo anunció Inmortal Producciones, realizadora del evento, que venderá las entradas en Teleticket desde el lunes 19 de noviembre.

El creador de éxitos como “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain’t Over ‘til It’s Over”, “Fly Away”, “Again”, “I Belong to You”, entre otros, llegará al Perú como parte de una gira que presenta “Rise Vibration”, su más reciente trabajo discográfico, así como las canciones que convirtieron en una estrella e ícono del rock en gran parte de la década de los noventa y el nuevo siglo.

Lenny Kravitz es un músico muliinstrumentista cuyo estilo se mueve entre el blues, rock, soul, funk, reggae, folk y la balada. Es por ello que muchos de sus éxitos son temas bastante rockeros, otros con base electrónica o himnos románticos con arreglos de cuerda. Quizás eso se deba a que desde el inicio de su carrera sus influencias fueron artistas como Prince y Stevie Wonder.

El cantante ha bebido del sonido clásico de Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, entre muchos otros. Fórmula que le ha permitido vender más de 40 millones de discos en 30 años de trayectoria artística, donde se ha dado el tiempo de cimentar su carrera como músico, aparecer en varias películas y ser considerado como un referente de la moda.

Su éxito en la música le ha permitido grabar al lado de grandes figuras como Madonna, Slash, Aerosmith, Jay-Z, N.E.R.D, Mick Jagger, P. Diddy, Alicia Keys, entre otras, a las que les ha compuesto canciones o ha participado como músico invitado.

A lo largo de su carrera, Lenny Kravitz ha grabado 11 álbumes de estudio, muchos de los cuales fueron realizados íntegramente por él en su calidad de multiinstrumentista. Casi todos sus discos incluyeron sencillos de éxito y fueron aclamados en la radio: “Let Love Rule” (1989), “Mama Said” (1991), “Are You Gonna Go My Way” (1993), “Circus” (1995), “5” (1998), “Lenny” (2001), “Baptism” (2004), “It Is Time for a Love Revolution” (2008), “Black and White America” (2011), “Strut (2014)” y “Raise Vibration” (2018).

Las entradas para ver a Lenny Kravitz en el Jockey Club del Perú, el próximo 27 de marzo, se venderán desde el lunes 19 de noviembre en Teleticket de Wong y Metro, y solo tendrán una promoción de lanzamiento hasta el miércoles 21 del mismo mes a los siguientes precios:

Campo A: S/. 329

Campo B: S/. 169

Tribuna: S/. 69