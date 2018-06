Koky Bonilla alienta a selección con "Vamos Perú"

A pocas horas del debut de la selección de Perú en el Mundial Rusia 2018, el cantautor nacional Koky Bonilla y su banda Afrodisiaco alienta a los dirigidos por Ricardo Gareca con el tema “Vamos Perú”, canción donde plasma el sentir del hincha nacional por nuestra selección.

Acostumbrado armas las fiestas con su banda de rock, en esta ocasión el compositor grabó y produjo la canción que lleva el sentimiento de los hinchas por la bicolor. “Vamos Perú” invita a la ilusión que genera un deporte tan popular como el fútbol.

Fue el mismo Paolo Guerrero quien felicitó al cantautor nacional por mencionarlo en la emotiva canción que fusiona el ska, reggae y festejo. “Contaré una anécdota, a fines de enero grabé la canción y como nuestra familia es amiga a doña Peta por nuestra afición a la carrera de caballos, le envié el tema para que lo escuche. La señora me agradeció porque en la letra menciono a Paolo, días después el mismo Guerrero me llamó y felicitó por nombrarlo en el tema, me dijo gracias por nombrarme. Fue una grata sorpresa”, recordó Koky Bonilla.

Es tanto el éxito de “Vamos Perú” que diversos programas de televisión ponen el tema como fondo musical, hasta la cadena internacional Fox Sport pone la canción cuando emiten informes de la selección nacional en Rusia.

“Vamos Perú” tiene más de 16 mil reproducciones en YouTube e igual forma pueden ver el video en su Facebook Afrodisiaco (sitio oficial).