Kiss anunció su retiro de los escenarios y su gira de despedida

¡Dicen adiós! Luego de 45 años de destacada trayectoria, la reconocida agrupación estadounidense de rock Kiss anunció su retiro de los escenarios al final de su nueva gira musical ‘End of the road’.

El vocalista, guitarrista y ‘chico estrella’, Paul Stanley, confirmó el fin de las presentaciones sobre las tarimas con su gira ‘End of the Road: World Tour’.

En su última presentación, Kiss hizo su aparición en el programa de televisión ‘America’s Got Talent’ y tras interpretar su éxito ‘Detroit Rock City’, la agrupación hizo el anuncio.

“Esta va a ser nuestra última gira. Va a a ser la más explosiva y grande que hemos hecho. Seguidores que nos quieren, vengan a vernos. Si nunca nos han visto, este es el momento. Este será el concierto”, manifestó Stanley.

“Será un tour que durará tres años, con paradas en todos los continentes”, agregó Gene Simmons.

El popular ‘chico estrella’ no dudó en agradecer el cariño del público luego de tantos años en el escenario y aseguró que este último espectáculo musical será el más “explosivo”.

“Vivir y romperla esta noche fue la mejor manera de anunciar el final del camino. Esta última gira será nuestro mayor y más explosivo espectáculo para agradecerles a todos y decir adiós. Haremos todas las noches inolvidables para todos. Mi gratitud a todos”, escribió tras el show Stanley en su Twitter.

