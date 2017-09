Julián Casablancas llega a Lima con su banda The Strokes

El cantante y líder de The Strokes, Julián Casablancas, llegará a Perú para anticipar nuevo material de su proyecto paralelo The Voidz, una banda de estilo punk que formó a través de diferentes conexiones musicales y amigos entre Nueva York y Los Ángeles.

The Voidz es un grupo que pueden tocar cualquier estilo de música y que se enorgullece de su versatilidad. Con esta banda, que lo acompaña en su faceta solista, se presentará el próximo 16 de octubre en el C. C. Barranco Arena.

Tras dos años de ausencia de los escenarios, Casablancas volvió a salir de gira con The Strokes a inicios de año por Sudamérica y ahora emprende una nueva gira sudamericana con The Voidz, la banda con la que grabará un nuevo disco, sucesor del potente Tyranny (2014), que verá la luz a fin de año.

En el show, el cantante estará acompañado del sexteto que integran la banda el bajista Jacob Bercovici, el baterista Alex Carapetism, el tecladista Jeff Kite y los guitarristas Amir Yaghmai y Jeramy Gritter.