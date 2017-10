Jack Johnson rindió homenaje a Tom Petty antes de su llegada a Lima

Recientemente Jack Johnson se presentó en Florida, en donde interpretó desde sus grandes éxitos hasta las últimas canciones de su más reciente producción titulada “All the light above it too” publicada este año.

El cantautor interpretó “I won´t back down” y “You don´t know how it feels” en honor al desaparecido Tom Petty, quien falleció esta semana a causa de un paro cardíaco.

Como se sabe, el reconocido hawaiano llegará a Lima este 2 de noviembre para presentarse en el Jockey Club del Perú en el marco de su última gira internacional.

Jack Johnson llega a Lima gracias a Move Concerts, una de las empresas de entretenimiento más grande de la región, quienes han traído artistas como Ed Sheeran, Jost Stone, Chris Cornell, Travis, Tom Chaplin. Damien Rice, entre otros.

Las entradas en este concierto aún se pueden encontrar con un 15% de descuento con tarjetas Interbank en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro.

Los precios para el show en Lima:

Campo A: 391.20

Campo B: 167.60

*Precios incluyen descuento y comisión de ticketera.

Setlist 04/10/2017 Florida

1. Hope

2. Taylor

3. Sitting, Waiting, Wishing

4. I Won’t Back Down – (Tom Petty cover)

5. You and Your Heart

6. Staple It Together / Whole Lotta Love

7. Upside Down

8. Flake

9. Holes to Heaven

10. Badfish / Boss DJ – (Sublime cover)

11. Inaudible Melodies

12. My Mind Is For Sale

13. You Can’t Control It

14. If I Had Eyes

15. Foxy Lady – (The Jimi Hendrix Experience cover)

16. Good People

17. No Other Way / I Would for You

18. Rodeo Clowns

19. Subplots

20. Breakdown

21. Big Sur

22. You Don’t Know How It Feels – (Tom Petty cover)

23. Banana Pancakes

24. Shot Reverse Shot

25. Wasting Time

26. Bubble Toes

27. The Joker – (Steve Miller Band cover)

28. Mudfootball

29. Do You Remember

30. A Pirate Looks at Forty – (Jimmy Buffett cover)

31. Willie Got Me Stoned and Stole All My Money

32. Better Together