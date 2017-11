Jack Johnson en Lima: sigue estas recomendaciones si vas al concierto

Y llegó el día. Jack Johnson se presentará esta noche en el Jockey Club como parte del trayecto sudamericano de su nueva gira mundial, en el que significará su esperado reencuentro con el público peruano. Si vas a asistir, deberás prestar atención a las recomendaciones generales:

- Se contará con boletería oficial de Teleticket en el local desde las 6:00 pm. Se exhorta al público a no comprar a revendedores, ya que estas entradas podrían ser falsas o adulteradas y no tendrán derecho alguno a reclamo.

- El ingreso peatonal es exclusivamente por la Av. El Derby. Solo ingresará quien porte una entrada válida para el concierto. Todas las zonas harán una sola fila en los exteriores del Jockey Club y se dividirán una vez adentro del mismo.

- Se recomienda asistir en transporte público. Si desea ir en auto, hay un estacionamiento disponible en el Jockey Club con capacidad limitada (ingreso por puerta 4) al frente del área del show. Tarifa plana: 20 soles

- Invitamos a los asistentes a visitar en detalle el Village Green, feria ecológica promovida por All At Once

- Quienes lleven un tomatodo o vaso reutilizable personal, podrán hacer uso de las estaciones de agua distribuidas dentro del local del evento sin cargo alguno.

- Contamos con el apoyo de seguridad privada y la Policía Nacional del Perú para resguardar el bienestar e integridad de los asistentes. De cualquier modo, recomendamos no llevar objetos de valor.

- En caso lleven bolsos o mochilas, el personal de seguridad lo someterá a revisión.

- Dentro del recinto contaremos con servicio médico para la atención de cualquier eventualidad o situación de riesgo.

- Para quien desee tomar fotos del concierto, solo se permite el ingreso de cámaras de bolsillo y celulares con cámara. No se permiten cámaras profesionales ni semi-profesionales. Los “selfie sticks”, “monopods” o similares están también prohibidos por considerarse objetos contundentes que pueden convertirse en peligro potencial para otros asistentes.

Jack Johnson en Lima. (Foto: Move Concerts)