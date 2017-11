Jack Johnson en Lima: Peru.com te regala el disco "All the light above it too"

Jack Johnson, el reconocido cantautor hawaiano, confirmó que se presentará en Lima el jueves 2 de noviembre en el Jockey Club como parte del trayecto sudamericano de su nueva gira mundial.

Con 7 álbumes de estudio y dos grabaciones en vivo, ha vendido más de 25 millones de copias a nivel mundial. Sus éxitos Better Together; Good People; Upside Down; Flake; You and Your Heart, I Got You; entre muchos otros, lo posicionaron como uno de los cantantes folk contemporáneos más importantes a nivel mundial.

Jack Johnson llega a Lima tras lanzar su esperado séptimo disco titulado “All The Light Above It Too”, mientras sigue su trabajo en su organización, Johnson Ohana Foundation, la cual está abocada a la educación artística, musical y ambiental.

A propósito de su nuevo trabajo discográfico, Peru.com te obsequia el “All The Light Above It Too”. ¿Cómo puedes tenerlo? Para ganar uno de los discos debes escribir tus datos en la parte inferior de la nota. El resultado se dará conocer este jueves 2 de noviembre de a las 16:00 horas en el Facebook de Espectáculos de Peru.com. ¡Mucha suerte!