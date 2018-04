Hijo de integrante del grupo Rio se lanza como solista

Andrés Galarza, líder y cantante de la banda local ZFK, presenta su primer sencillo como solista “Adiós – You were the one”, tema propio escrita en inglés y en ritmo reggae.

Además, la grabación contó con el apoyo de Cucho y Chachi Galarza (RIO) en coros y teclados, respectivamente, así como la producción de Elias Ponce Jr. El videoclip será lanzado oficialmente el lunes 23 de abril y su primer show como solista será el 3 de mayo en De Grot Bar Cultural de Plaza San Martín.

Desde 2016, Andrés Galarza era el único miembro original de ZFK acompañado de una formación totalmente nueva. Durante 2 años (2016-2018), ZFK se presentó intensamente en numerosos eventos pero sin poder lanzar ningún material nuevo debido a diferencias creativas. Determinando estos factores el inicio de su carrera como solista.

Actualmente, la banda de Andrés Galarza mantiene los mismos músicos que tenía en ZFK, quienes decidieron seguirlo en esta nueva etapa, ellos son Hans Hilfreich en batería y Manuel Izquieta en guitarra.