Confirmado al 100% y para alegría de sus fans peruanos. Heo Young Saeng, integrante de la gran banda SS501 -actualmente inactiva- pisará un escenario peruano después de 10 años de espera, en un fan meeting exclusivo en la ciudad de Lima y Arequipa.

Heo Young Saeng le ha confesado a los empresarios peruanos que lo contrataron, que estaba ansiosa por degustar la gastronomía peruana, por el reconocimiento que ha recibido a nivel mundial.

La primera presentación será el sábado 27 de agosto a las 6 p.m., en el teatro Municipal de Arequipa. El cantante llegará a Lima, al día siguiente, el domingo 28, para ofrece su segundo concierto a la 6 p.m. en el Teatro Leguía. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Heo Young Saeng, cantante de “MI Casa, Su Casa”, llega al Perú a finales de agosto

HYS se hizo conocido por canciones de SS501 como “Lucky days”, “Find, Urman”, “Love Like This”, “Love ya”, entre otros. Sin embargo, ahora regresa como solista con innumerables temas que han tenido mucha acogida con sus fans en el mundo como “Let it go”, “Out tha club”, “Hello mello”, “The art of seduction”, “Destiny”, “Moment”, “Because of you” y su reciente gran éxito donde canta en español, “Mi Casa, Su Casa”.

En el fan meeting, “El príncipe”, como amorosamente lo llaman sus fans, compartirá momentos muy cercanos y divertidos con ellas, ya que habrán juegos, premios y algunas tendrán la oportunidad de tomarse fotos personalizadas con él.

Sin duda, en un lugar privado, sus fans podrán hacer sentir su amor y admiración a Heo Young Saeng y deleitarse con sus principales canciones y hacer de este reencuentro, un momento inolvidable.

VIDEO RECOMENDADO

Federico Salazar trolea a Rebeca Escribens

Federico Salazar bromea a Rebeca Escribens