Green Day cambia fecha de su show en Lima y ya no se cruzará con partido de Perú

Con el claro propósito de no cruzarse con el partido Perú vs Nueva Zelanda, la agrupación Green Day decidió cambiar la fecha de su concierto en Lima, según anunció la empresa encargada del show Move Concerts.

“La emblemática banda Green Day pone el hombro una vez más para apoyar a la Selección Peruana de Fútbol y darle al Perú el concierto que se merece, por lo cual ha reprogramado la fecha de su presentación para el 14 de Noviembre en el Estadio San Marcos”, se puede leer en un comunicado.

“Este cambio de fecha ha representado un esfuerzo nunca antes visto por parte del equipo de Green Day y de la empresa organizadora del esperado concierto, Move Concerts Perú, tratándose de un impresionante cambio de logística de carga y pasajeros para poder llegar al show a tiempo, ya que es del interés de todas las partes evitar conflictos con el sueño del país en este momento tan importante de las clasificatorias para la Copa Mundial 2018”, se añade.

Cabe mencionar que las entradas para ver a Green Day están aun disponibles en los módulos de Teleticket de Wong y Metro. Quienes no estén de acuerdo con asistir al nuevo local del concierto o con la nueva fecha, tienen derecho al reembolso del importe pagado en su totalidad (valor de la entrada y comisión por servicio de Teleticket) acercándose a cualquier punto de Teleticket a partir del jueves 26 de octubre portando su entrada original en buen estado.

LIMA! We're moving the date of our show at San Marcos Stadium to November 14th to further support the Peru national football team ⚽️ https://t.co/vye5DQPICh