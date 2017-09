Green Day: así fue su espectacular presentación en el Global Citizen Festival

La banda de punk rock más importante de la actualidad, Green Day, se presentó recientemente en el “Global Citizen Festival” para apoyar el llamado a la acción de los líderes mundiales para erradicar la pobreza y al cuidado del medio ambiente. Como se sabe, la banda llegará a nuestro país el próximo 15 de noviembre y aún se pueden adquirir las entradas en todos los módulos de Teleticket .

en la ciudad de New York. Este festival coincide con la reunión anual de líderes de las Naciones Unidas con docenas de eventos y activaciones, reuniendo a una enorme cantidad de personas para aprender, tomar acción y empujar a los líderes mundiales a comprometerse, y tener la meta de entregar un mundo sin pobreza extrema para 2030.

La sorpresa para los fanáticos de Green Day fue que la banda tocó sobre el escenario, por primera vez desde el 2014, la canción “Wake Me Up when September Ends”, tema que esta dentro de las 100 mejores canciones del siglo 21 según la revista Rolling Stone y que habla sobre la muerte del padre de Billie Joe Armstrong cuando él tenia solo 10 años.

Green Day llega se presentará en Lima el próximo 15 de noviembre gracias a Move Concerts, las entradas para este esperado concierto aún se encuentran disponibles en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro.

Set List – Global Citizen Festival 2017

Know Your Enemy

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

Basket Case

Minority

American Idiot

Encore:

Wake Me Up When September Ends (Primera vez con toda la banda desde el

2014)

Good Riddance (Time of Your Life)