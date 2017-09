Gomas, banda peruana de pop independiente, se alista para conciertos en Chile

El próximo jueves 7 de setiembre, Gomas partirá a Chile para participar de tres conciertos organizados por bandas y colectivos de la escena independiente santiaguina.

El mismo jueves por la noche, en el Bar Loreto, en Recoleta, serán parte de la presentación del nuevo disco (“810”) de Trementina, banda chilena de shoegaze que el año pasado fue fichada por la disquera estadounidense Burger Records (ahora también con sede en América Latina). Además, los acompañará la banda Chico Bestia.

El día sábado 9 de setiembre, en el Centro Cultural Rojas Magallanes, en La Florida, el canal de Youtube Picnic organizará un concierto donde, además de Gomas, participarán las bandas Paracaidistas, Medio Hermano, Siempre llueve al atardecer y Animales Extintos.

Por último, el domingo 10 de setiembre por la tarde, compartirán escenario junto a las bandas Flores Plásticas, Maravillas del Pueblo Chino y Temporal en la comuna de Santiago Centro. En todas las oportunidades, Gomas alternará un repaso a su disco Amuleto (2016) con el estreno de nuevas canciones que formarán parte de un futuro material.

El sexteto, formado en el año 2012 por Hernando Suárez y Susana Cebrián, busca traer de vuelta a la escena independiente el pop más desprejuiciado y prolijo. Han editado un maxi-sencillo homónimo (2013), un demo, “Canas verdes” (2014), y el álbum debut “Amuleto” (2016), que fue editado por la disquera A Tutiplén Records y considerado entre lo mejor del año por diarios como El Comercio y la revista Cosas.

Asimismo, han sido actos de apertura para algunos de los representantes más notorios de la movida indie global y sudamericana, como Clap Your Hands Say Yeah (E.E.U.U.), Courtney Barnett (AUS), Las ligas menores (ARG) y 107 Faunos (ARG). En febrero de este año, además, acompañaron a las bandas chilenas Planeta no (CHI) y Trementina (CHI) en los conciertos que dieron en Lima.

Gomas – Chile 2017

07/09 22:00 Bar Loreto – Loreto 435, Recoleta

09/09 20:00 Centro Cultural Rojas Magallanes – Estados Unidos 8741, La Florida

10/09 17:00 Calle Zenteno 820, Santiago Centro