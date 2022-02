Gene Simmons, bajista y fundador de KISS, envió un video saludo a sus fans en el Perú, donde les recuerda que su banda pasará por nuestro país el miércoles 4 de mayo en Arena 1 de La Costa Verde, como parte de su “The End of the Road World Tour”, que marcará su despedida definitiva de los escenarios, tras casi medio siglo de actividad.

“¡Hola, Perú! Soy Gene Simmons. KISS tocará para ti el 4 de mayo. ¿Dónde? En Arena 1 de La Costa Verde”, comentó el famoso “Demon”, en un video grabado especialmente para sus seguidores de nuestro país, donde anticipa su llegada junto a Paul Stanley (guitarra y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra).

El regreso del cuarteto a nuestro país será muy especial y emotivo para sus seguidores, ya que será la última vez que podremos verlo en territorio peruano, tras decidir ponerle fin a su carrera musical después de casi cinco décadas de actividad, luego de conquistar el mundo, imponer tendencias musicales -estéticas y visuales-, y vender más de 100 millones de discos.

“The End of the Road”, la gira con la que KISS ha decidido cerrar su capítulo musical, es la más ambiciosa puesta en escena de su carrera, donde incluye explosiones, fuegos artificiales, plataformas, pantallas, a varios de sus integrantes volando por los aires y, por supuesto, todos sus hits, entre los que destacan “Rock and Roll All Night”, “I Was Made For Lovin’ You”, “Love Gun”, “Detroit Rock City”, “Strutter”, entre otros.

Gene, Paul, Eric y Tommy ya han realizado varias fechas de esta gira en EEUU entre agosto y octubre del año pasado, cuando la pandemia permitió que muchos artistas reactivaran sus actividades, e incluso participaron del KISS Kruise, el crucero especial donde tienen un contacto más directo con sus fans, mientras navegan en una lujosa embarcación.

Las entradas para asistir a la despedida de KISS del Perú están a la venta en Teleticket y tienen un descuento especial con tarjetas de crédito de BanBif. Cabe destacar que las tribunas ya se encuentran agotadas.

PRECIO DE LAS ENTRADAS:

VIP: S/. 489

Preferencial: S/. 246

Tribuna Derecha (numerada): Agotado

Tribuna Izquierda (numerada): Agotado

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano confirma que este año se casa con Jackson Mora