El ganador de America's Got Talent, Neal E. Boyd, falleció a los 42 años

America’s Got Talent ha visto docenas de actos que viven la vida de sus sueños después de aparecer en la competencia de NBC. Desafortunadamente, uno de los primeros ganadores del show, el cantante de ópera Neal E. Boyd, ya no está con nosotros. El cantante, que ganó la Temporada 3 del concurso de talentos, murió el domingo a la edad de 42 años en Sikeston, Missouri.

Boyd murió en la casa de su madre en Sikeston alrededor de las 6:26 p.m. Noche de domingo. Para cuando los técnicos de emergencias finalmente llegaron a la residencia, ya había fallecido. De acuerdo con el forense del condado de Scott, Scott Amick, muchos problemas de salud del cantante fueron los que lo llevaron a su muerte.

Amick, que habló con la revista People, señaló que el difunto cantante sufría de “alguna enfermedad hepática”, así como insuficiencia renal y falla cardíaca, y que muchos de sus problemas de salud estaban relacionados con su peso. También dijo que no se necesitaba una autopsia, debido a la historia de la salud general de Boyd.

Neal E. Boyd fue coronado como el ganador de America’s Got Talent en 2008, por la tercera temporada del programa. La victoria del exvendedor de seguros se consideró un poco molesto en ese momento, y muchos creían que Estados Unidos votaría a un dúo de violinistas como campeón. Pero, el cantante de ópera se fue victorioso; un millón de dólares más rico y con una larga carrera soñada en música por delante de él, que incluyó un espectáculo principal en Las Vegas.

En 2009, lanzó su primer álbum, My American Dream, que debutó en el número 3 en la lista de Top Classical Albums de Billboard. Unos meses más tarde, en 2010, Boyd se presentó para el presidente Barack Obama durante su visita a Missouri, y Boyd también cantó para los presidentes George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush en diferentes ocasiones.

Un orgulloso Missourian, Neal E. Boyd se postuló para un escaño en la Cámara de Representantes de Missouri dos veces, en 2012 y 2014, pero perdió cada vez. Debido a su amor por actuar en varios eventos estatales prominentes, Boyd era conocido entre los funcionarios estatales y locales como “La Voz de Missouri”.

A principios de 2017, Boyd sufrió otro golpe en su salud cuando estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico. En febrero de 2018, habló sobre el largo camino hacia la recuperación con el sureste de Missourian, diciendo que el accidente lo dejó con muchos huesos rotos, incluyendo su cadera, lo que significaba que casi no podía usar una de sus piernas durante un período prolongado. de tiempo. Mientras se recuperaba, trabajó en su tercer álbum, In the Middle of it All, y estaba buscando lanzarlo en algún momento en 2019.