Future Islands alista su concierto para el 7 de mayo

El anuncio de Future Islands, el grupo estadounidense formado por Samuel T. Herring en la voz, Gerrit Welmers en los teclados y William Cashion en el bajo, ha causado furor en las ventas.

La productora Headsouth tuvo que anunciar en sus redes que en dos días la banda agotó el lote de entradas de preventa pero empieza la venta regular. Las entradas siguen disponibles en Joinnus.

Future Islands es una de las bandas favoritas del synthpop en la actualidad. Con cinco álbumes de estudio bajo el brazo: el primero, Wave Like Home (2008), In Evening Air (2010), On The Water (2011), Singles (2014) y, el quinto, The Far Field (2017) que los convirtió en una de las bandas del momento.

Los chicos de Baltimore llegan a Lima en el pico de sus carreras, ya que este año también tocarán en varios de los festivales de música más importantes del mundo.

La cita es el 7 de mayo en el Centro de Convenciones Barranco. Entradas en Joinnus.com.