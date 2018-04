La Ficción regresa con "Tu voz en el viento", adelanto de su segundo disco

“Postales”, su debut discográfico, los mostró como una de las promesas más interesantes de la escena rockera local. Y ahora, con “Nativos”, los integrantes de La Ficción se alistan a concretar muchos de los planes que empezaron a trazar cuando decidieron echarse a la aventura musical.

Por lo pronto, ya está disponible el video de “Tu voz en el viento”, el primer corte de su nuevo disco, que se presentará en un concierto especial, el viernes 11 de mayo a las 8:00 pm en Noise de Barranco, junto a Tourista.

El mencionado clip presenta un recorrido por varias partes de la costa, sierra y selva del Perú, en alusión a los viajes y orígenes de la banda, que se mezclan con la canción misma y sus letras.

“Es la primera canción del CD y representa lo que queremos transmitir ahora: sonidos nativos, indie rock, instrumentos acústicos y mucha fuerza. Habla de un viaje, de distancias y de destinos, de enfrentar miedos y crecer”, comenta Pedro Alayza, vocalista y compositor de la banda.

“Al mismo tiempo indica que algún día regresaremos, y que esta aventura épica nos servirá para ser mejores personas y que en el viento siempre llevaremos a todos los que dejamos atrás, quienes, de alguna forma, siguen con nosotros y son parte de nuestra historia”, señala Alayza, quien conforma La Ficción al lado de Eddy Alarcón (bajo), Alain Balza (guitarra) y Diego Villarán (batería).

“Nativos”, el nuevo disco de la banda, fue grabado en Perú por Adrián Mendoza, Aldo Alarcón y el exitoso productor local David Chang (We The Lion, Cristina Valentina). La masterización se realizó en Inglaterra a cargo de Fluid Mastering, responsable de discos de artistas como Starsailor, KT Tunstall, The Libertines, Mumford and Sons, entre otros.

“Se llama Nativos porque se refiere a nosotros y cómo seguimos existiendo creyendo en los sueños, en nuestra esencia de niños, en que existe algo más. Las canciones hablan de fuertes lecciones que nos ha dado la vida, de nuestros miedos, de haber perdido a seres queridos, haber dejado ir amores de una vida, etc. Pero el mensaje final es que, a pesar que hay mucho por perder, no tenemos miedo de enfrentar este camino”, comenta la banda.

La Ficción presentará “Nativos” el viernes 11 de mayo a las 8:00 pm en Noise de Barranco, junto a Tourista. Las entradas ya están a la venta en Atrápalo.